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Şile’de denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu


Şile Ayazma plajında denizde boğulan 17 yaşındaki F.Y.’nin cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde denize giren gencin, denizde güvenli bölgeyi geçerek boğulmuş olabileceği iddia edildi.

Şile Ayazma plajında akşam 19.20 sıralarında denize giren F.Y. isimli 17 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni sahil güvenlik dalgıç ekipleri tarafından 22.30 sıralarında, kıyının yaklaşık 50 metre açığında çıkarıldı. Şile Devlet Hastanesine kaldırılan gencin cenazesi, daha sonra acılı aileye teslim edildi. Gencin, denizdeki güvenli bölgeyi geçerek boğulmuş olabileceği iddia edildi.  

📆 13 Haziran 2019 Perşembe 14:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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