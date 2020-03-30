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Ahmet Şimşek Koleji
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Benfica’nın başarılı orta saha oyuncusu Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de


Fenerbahçe, Benfica’nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-laciverliler öte yandan Fejsa’nın kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.  

📆 13 Haziran 2019 Perşembe 14:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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