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Erdoğan: ‘S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum almıştır’


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum almıştır. Önümüzdeki ayda bu sistemin teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri alırken, birilerine mi soracağım. Ben bu savunma sistemini Amerika’dan istedim sen vermedin kongre müsaade etmedi dediniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum almıştır. Önümüzdeki ayda bu sistemin teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri alırken, birilerine mi soracağım. Ben bu savunma sistemini Amerika’dan istedim sen vermedin kongre müsaade etmedi dediniz” dedi. 

“F-35 uçaklarının müşterisi değil aynı zamanda üretim ortağıdır. 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızı bütün platformlarda sunacağız” diyen Erdoğan, “Arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim, onlarda gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Ay sonu Trump’la Japonya’da bir arada olacağız, orada da karşılıklı olarak inşallah görüşeceğiz. Oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla görüşelim işi geldiği şu safhadan başladığımız noktaya geri çevirelim” dedi.  

📆 13 Haziran 2019 Perşembe 12:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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