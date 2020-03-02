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Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nı gezdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nı gezdi. Bir çalışanın babası ile telefonda konuşan Yıldırım’a yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksiciler Kooperatifinin yeni binasının açılışına katıldı. Taksiciler Kooperatifinin yeni binasını açan Yıldırım, taksiye binerek İstanbul Havalimanı’na geldi. Binali Yıldırım’ı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu karşıladı. Yolcularla ve çalışanlarla bol bol sohbet erden Yıldırım, bir çalışanın ricasını kırmayarak babası ile telefonda görüştü. Yıldırım daha sonra İstanbul Havalimanı’nda bulunan ‘İstanbul’ yazısının önünde toplu fotoğraf çektirdi.

📆 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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