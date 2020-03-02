Kartal ve Pendik’de yoğun yağış hayatı felç etti

Pendik’de yoğun yağış – Tıkla İzle
Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden çıkan öğretmenleri sırtlarına alarak kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.
ALT GEÇİTTE ARACIYLA MAHSUR KALDI
Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu.
Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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