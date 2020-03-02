Kartal ve Pendik’de yoğun yağış hayatı felç etti

Kartal ve Pendik’de yoğun yağış hayatı felç etti

Kartal’da aniden başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar ve seyir halindeki araçlardaki sürücüler zor anlar yaşadı. Aniden bastıran yağmur sonrasında başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar çevredeki dükkânlara sığınırken sokaktaki araçlar dolu altında kaldı.

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir anaokulunu su bastı. 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları sırtlarına alarak okuldan çıkardı.

Pendik’de yoğun yağış – Tıkla İzle

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden çıkan öğretmenleri sırtlarına alarak kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

ALT GEÇİTTE ARACIYLA MAHSUR KALDI

Pendik’de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu.

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.