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İBB’den öğrencilere su ürünleri farkındalık eğitimi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı su ürünleri farkındalık projesi kapsamında bugüne kadar 26 bin 461 öğrenciye eğitim verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, 2016 yılından itibaren başlatmış olduğu su ürünleri farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Okullarda gerçekleştirilen su ürünleri eğitimleri ile çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilere eğitimler kapsamında; deniz kirliliği, kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki etkileri denizlerimizdeki balık çeşitleri, sağlıklı beslenmede balık tüketiminin yeri ve önemi hakkında bilgiler veriliyor.

Eğitimleri uzman su ürünleri mühendisleri veriyor

2016 yılında başlatılan ve her yıl düzenli olarak devam eden proje kapsamında bu yıl, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde 37 okulda 10 bin 328 öğrenci olmak üzere toplamda 26 bin 461 öğrenciye su ürünleri farkındalık eğitimleri verildi.

Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nün uzman su ürünleri mühendisleri tarafından verilen eğitimler, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programlara yoğun katılım sağlayan öğrenciler su dünyası ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara sorarak cevap buldular. Eğitime katılan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan su ürünleri setiyle birlikte Çocuk ve Deniz, Hızır’ın Deniz Rüyası dergileri ücretsiz olarak dağıtıldı.

📆 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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