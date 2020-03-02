Büro Memur-Sen’den, Yargı Reformu Taslağının içeriğine tepki!

Büro Memur-Sen, 81 ilden eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Taslağının içeriğine tepki gösterdi.

Büro Memur-Sen; “Adalet Bakanlığında çalışan Zabıt Katiblerinin Kurum içi Görevde Yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevde Yükselme usulü ile değil hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmesine” 81 ilde yapılan basın açıklamaları ile tepkisini gösterdi.

Basın açıklamalarının Ankara ayağı ise Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirildi. Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda çalışanın katıldığı basın açıklaması yaptı.



Genel Başkan Metin Yılancı yaptığı açıklamada “Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız. Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dosyaların tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilmesi, mesleki tecrübeye sahip olmayanların sınava tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır” dedi.

Açıklanan Yargı Reformu paketinde birçok açıdan yenilik getirirken Adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması hakkımız olan Görevde Yükselme Sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da Yazı İşleri Müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformuna çalınan kara bir lekedir İfadesini kullanan Genel Başkan Yılancı Yargı Reformu Paketine; Adalet Bakanlığımızda adalet hizmetlerinin devamlılığı esas olduğundan Bakanlığımızda sözleşmeli istihdamına son verilerek aynı işi yaptığımız sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya alınmasını, Bakanlığımızda Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak arkadaşlarımızın tamamının 4/A kadrosuna alınmasını, tüm çalışanlarımıza 3600 Ek Göstergenin uygulanmasını, sağlığımızı tehdit eden çalışma ortam koşullarımızın iyileştirilmesini, adalet hizmeti sınıfının oluşturulmasını, adalet hizmeti tazminatı oranının yükseltilmesini, büyükşehir tazminatı ödenmesini, servis hizmetinden yararlanmamızı, yemek yardım miktarının alt limitten değil üst limitten ödenmesini, döner sermaye havuz ücretlerimizin geri ödenmesini, nöbet ücretlerimizin ödenmesini, yıpranma hakkının tanınmasını, adliyelerde Mobbing Biriminin kurulmasını ve son olarak Zabıt Katibi arkadaşlarımızın tek kariyer umudu ve hakkı olan Görevde Yükselme Sınavı Yoluyla elde ettiğimiz Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına, avukatların ya da diğer kurumlardan memurların atanmasını sağlayacak olan taslak düzenlemeden vazgeçilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.