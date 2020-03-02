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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu


Ramazan Bayramı’nın birinci gününde mezarlık, aile ziyaretleri ve gezmek için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasında yüzde 54’lere ulaşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

RAMAZAN BAYRAMI’NIN BİRİNCİ GÜNÜNDE MEZARLIK, AİLE ZİYARETLERİ VE GEZMEK İÇİN ARAÇLARIYLA YOLLARA ÇIKAN VATANDAŞLAR TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) YOĞUNLUK HARİTASINDA YÜZDE 54’LERE ULAŞAN TRAFİK DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (CANER SÖNMEZ – SERDAR ÜNAL/İSTANBUL-İHA)

 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu – Tıkla İzle

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların şehir dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın birinci gününün sabahında boş kalan yollar, öğle saatlerinden itibaren tekrar yoğunlaşmaya başladı. Özellikle Avrupa’dan Asya istikametine gidişte araçlar E-5 ve TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54’lere ulaşırken, trafikte oluşan kilometrelerce yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.  

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📆 04 Haziran 2019 Salı 18:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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