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Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı


Beyoğlu’nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir şahıs kendini bıçakladı.

Beyoğlu’nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir şahıs kendini bıçakladı. Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla beraber yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Halıcıoğlu mevkiinde bulunan otobüs duraklarında Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs yanında bulundurduğu ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Şahsın kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken şahıs ekmek bıçağını karnına sapladı. Bunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kendisine zarar veren şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

📆 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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