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Ahmet Şimşek Koleji
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Bayramda sütlü tatlıları tercih edin


Diyetisyen Salih Gürel bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Diyetisyen Gürel, yeterli ve dengeli beslenme hayatın her döneminde önemli olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da büyük önem taşımakta olduğunu ifade ederek, “ Özellikle Ramazan ayının sıcak ve uzun günlerde yaşanmasından dolayı vücudunuzdan kaybolan enerji ve sıvının bu dönem sonrasında yerine konulması gerekmektedir. Ramazan’da uzun açlık süreleri ve Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için bayram ve sonrasındaki süreçte en az 2,5 – 3 litre su içmek, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklemek ramazan boyunca yavaşlamış olan metabolizmanızı hızlandıracaktır. Özellikle bayram ziyaretlerinde sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmeli en az 3 ana 2 ara öğün düzenine dikkat edilerek beslenilmeli çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır” dedi.

Bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilerek hafif tatlı alımı yapılacağını belirten Gürel, “Bayram ziyaretlerinin geleneksel ikramları olan lokum, şeker, çikolata, tatlı hamur işi ve sarmalar ile vücuda fazladan şeker ve kalori yüklemesi yapılır. Bu da ağırlık kazanımı anlamına gelir. Bayramda eğer ki siz misafir ağırlıyorsanız hafif atlatmak için misafirlerinizin sağlığını da düşünerek şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar yapabilir ve gittiğiniz yerlerde de hamurlu , şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar yemeyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde beslendiğinizde Ramazan bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşama ihtimalinizin de önüne geçmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

📆 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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