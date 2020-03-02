Ömerli Barajı’na traktörle düşen gencin feci ölümü

ÖMERLİ BARAJI KENARINDA TRAKTÖRLE ODUN TOPLAYAN BARIŞ ER İSİMLİ ŞAHIS TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİYLE BARAJA DÜŞTÜ. ŞAHIS BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDERKEN, ER’İN CESEDİNİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI. ÖTE YANDAN, DAHA ÖNCE BARIŞ ER’İN TRAKTÖR ÜZERİNDE AYAKTA ODUN TOPLARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. (HALİT ARSLAN/İSTANBUL-İHA)

Ömerli Barajı kenarında traktörle odun toplayan Barış Er isimli şahıs traktörün devrilmesiyle baraja düştü. Şahıs boğularak hayatını kaybederken, Er’in cesedini itfaiye ekipleri çıkardı. Öte yandan, daha önce Barış Er’in traktör üzerinde ayakta odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı.

Ömerli Barajı’nda feci ölüm – Tıkla İzle

Olay, Ömerli Barajı’nda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Barış Er isimli şahıs orman kenarında iddiaya göre traktörle odun topluyordu. Odun toplama esnasında traktör baraj gölüne devrildi. Traktörde bulunan Barış Er, göl düştü. Bir süre sonra Barış Er gözden kayboldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsın cesedini çıkardı. Şahsın cesedi ardından ceset torbasıyla güçlükle yukarı çıkarılarak Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Öte yandan, Barış Er’in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.