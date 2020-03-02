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Ahmet Şimşek Koleji
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Geleceğin Muaythaı Antrenörleri İstanbul’da eğitimlerini tamamladı


İstanbul Muaythai İl Temsilcisi Halis Avşar’ın koordinatörlüğünde yapılan 10.khan sınavı 27 Mayıs tarihinde Beyoğlu gençlik merkezinde yapıldı. Federasyon başkan vekili Hasan Yıldız’ın katılımı ile yapılan sınavda, milli takım antrenörleri Hacı Doğan ve Yılmaz Çeken kurs eğitmenliği yaptılar. Yaklaşık 50 kursiyerin katılım sağladığı sınavda muaythai sporunun teknik, taktik ve incelikleri ele alındı. İl Temsilcisi Halis Avşar yaptığı açıklamada, muaythai sporunu en iyi şekilde temsil edeceklerini, bununla birlikte ülkemizi temsil edecek sporcu ve eğitmenlerin yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kurs bitiminde başkan vekili Hasan Yıldız tüm kursiyerleri tebrik ederek, bu tarz etkinliklerden ötürü il temsilcisi Halis Avşar’a teşekkür etti.

MUAYTHAI NEDİR?

Muay Thai, Tayland’da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu olarak da bilinir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.

📆 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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