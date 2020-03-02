MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Meme küçültme
Meme küçültme


Büyük memelere sahip olmak kadınların ilerleyen yaşlarda çeşitli sırt ve bel sorunları yaşamasına yol açabilmektedir. Üstelik normalden de büyük olan göğüsler kadınların daha fazla dikkat çekmesine neden olacağı için çeşitli problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu tip sorunlar için kişilerin meme küçültme operasyonlarını tercih etmesi en ideal yoldur. Bu sayede istenen büyüklükte ve güzel görünümde göğüslere sahip olmak mümkün olacaktır.

Meme küçültme operasyonu ve sonrasında neler yaşanır?

Meme küçültme operasyonu yaptırmayı düşünen kadınlar için her zaman soru işaretleri vardır. Bu soru işaretlerinizi giderek ve size sorunsuz bir şekilde destek verecek bir merkez bulmak ise oldukça zor. Flora Klinik Türkiye ve yurt dışından gördüğü ilgi ile sorunsuz bir şekilde destek alınmasını sağlıyor. Bu bakımdan operasyonlar için siz de bu merkezi tercih edebilirsiniz. Merkez tarafından  hazırlanan https://www.floraklinik.com/meme-kucultme/ sayfasından konuyla ilgili tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Üstelik yorumlar bölümünde hizmet alan kadınların değerlendirmelerini de okuyabilir ve içiniz rahat bir şekilde operasyonlara siz de karar verebilirsiniz.

Etiketler: ,
📆 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR