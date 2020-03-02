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Pençe Operasyonunda Komando birlikleri imha etmeye devam ediyor


Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı.

Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor. Harekata, Batman, Tatvan ve Hakkari dağ komando tugayları da katılıyor. Bölgede çok sayıda mekanize tank birlikleri de atışlarıyla operasyona destek veriyor. İlk tespitlere göre, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi bölgeden geliyor. Hakkari Yüksekova ve Şemdinli Derecik`te askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

📆 28 Mayıs 2019 Salı 17:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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