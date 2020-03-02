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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Manşet, Politika, Spor » Aziz Yıldırım: “50 yılda oluşturulan FETÖ’yü, 3-5 yılda yok edemezsiniz
Aziz Yıldırım: “50 yılda oluşturulan FETÖ’yü, 3-5 yılda yok edemezsiniz


Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, statlardaki FETÖ operasyonlarına vurgu yaparak, “50 yılda oluşturulan örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz. Bunun için zamana ihtiyaç var. Herkes uyanık olsun” dedi. 


Silivri’de dün görülen Şike ve Kumpas Davası’nın 12. duruşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle FETÖ’nün örgütlü operasyonlar yaptığını vurgulayan Aziz Yıldırım, terör örgütünün halen varlığını sürdürdüğünü ve statlarda operasyon yapmaya devam ettiğini ifade ederek, terör örgünün futbol camiasında operasyonlarına devam edeceğini söyledi. Duruşmada konuşanları dinlediklerini de söyleyen Yıldırım, “Hep yalan, hep masal anlatıyorlar. İşin sonuna geldiklerinde de ‘FETÖ değiliz’ diyorlar. Ben 14 Şubat 2012’de ‘Ne şikesi, ne tapesi, memleket elden gidiyor’ demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ’nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ’nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Ergenekon, Balyoz, casusluk davaları, Fenerbahçe davası, bunların hepsi FETÖ’nün yaptığı örgütlü operasyonlardı. Bunu herkes bilsin. Bugün statlarda ve Türkiye’de FETÖ operasyonları devam ediyor. Bitmemiştir ve bitmeyecektir de. Çünkü 40-50 yılda oluşturulmuş bir örgütü 3-5 yılda kaldıramazsınız, yok edemezsiniz. Bunun için zamana ihtiyaç var. Bu nedenle herkes uyanık olsun. Özellikle Fenerbahçe camiası birlik ve beraberlik içinde olsun” açıklamalarını yaptı. 

📆 28 Mayıs 2019 Salı 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
6 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
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15 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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