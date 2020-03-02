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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Spor » Mehmet Topal’dan o iddialara yanıt
Mehmet Topal’dan o iddialara yanıt


Antalyaspor maçından sonra sarı-lacivertli taraftarların protestosuna maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, bu yaşananların ardından takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, “Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak” dedi. 
Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in son haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Mehmet Topal, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. 
Kırgınlıkların ve kızgınlıkların yaşanabileceğinin altını çizen başarılı futbolcu, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Yoğun ve yorucu bir ligin son maçına huzur ve büyük bir inançla girdiğim an, bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Tarafımdan yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasını üzüntüyle takip ettim. Yaşanan olayın ardından ‘takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık vb’ söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. 

Kırgınlıklar, kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım. 

Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak. 

Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum ‘gidiyorum, vefasızlığa tahammül edemem’ vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum.” 

📆 28 Mayıs 2019 Salı 16:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 +31 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
6 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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