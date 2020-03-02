Kadıköy’de 11 kişiye bıçakla saldıran sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

Kadıköy’de 11 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ali Kardaş’ın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 92 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Mütalaaya ilişkin söz alan sanık, ‘Özür diliyorum’ dedi.

Kadıköy’de önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali Kardaş’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 165 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş cezaevinden getirilirken, olayda yaralanan müşteki Mehmet Emin Parlak da salonda hazır bulundu.

‘Akıl sağlığı yerinde raporu’

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

“Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu”

Duruşmada dinlenen müşteki Mehmet Emin Parlak, olayın meydana geldiği kasap dükkanının yanında balıkçı olarak çalıştığını söyleyerek, “Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Savcı mütalaasını sundu

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “silahla basit yaralama” ve “vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama” suçlarından toplamda 52 yıl 9 aydan, 92 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

‘Özür diliyorum’

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ali Kardaş, “Özür diliyorum” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Sahrayı Cedit mahallesi İnönü Caddesi’nde 22 Ekim 2018 tarihinde 19.30 sıralarında Ali Kardaş’ın bir kasaba gittiği belirtildi. İş yeri sahibi Ahmet Yeten’e amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, Yeten’in söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine elindeki bıçakla Ahmet Yeten’i karnından, aynı iş yerinin diğer sahibi Mehmet Yeten’i de göğsünden bıçakladığı anlatıldı.

Alışveriş için dükkana gelen müşteki Tuğba Ablak’ı boynundan bıçaklayarak iş yerinden çıktığı ve cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken yanından geçen Ali Önder’i karnından, Hayrettin Sancaktaroğlu’nu kolundan ve göğsünden, Şefik Piltan’ı karnından, Abdullah Özel’i göz ve şakak kısmından yaraladığı belirtildi. Yoldan geçen Mehmet Emin Parlak’ı kolundan, Hüseyin Ertürk’ü belinden, Murat Yıldız’ı boynundan, İbrahim Yıldız’ı ise sağ uyluk kısmından yaraladığı belirtildi.

İddianamede, sanığın müştekileri hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı vurgulanırken, Ali Kardaş’ın her bir müştekiye yönelik olarak ayrı ayrı 11 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İSTANBUL (İHA) –