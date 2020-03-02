İBB’nin Ramazan özel kutsal mekan hatları yoğun talep görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayına özel uygulamaya aldığı otobüs seferleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayına özel uygulamaya aldığı otobüs seferleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor. İstanbullular kutsal mekanların yanı sıra İBB’nin Maltepe, Yenikapı, Sultanahmet etkinlik alanlarına, özel otobüs seferleriyle rahatlıkla ulaşabiliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam ediyor. İETT’nin Ramazan ayında İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya aldığı özel hatlar, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.



Vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatlarıyla kutsal mekanlara ve İBB etkinlik alanlarına rahatça ulaşabiliyor.

Eyüp Beyazıt R3 hattı 24 saat çalışıyor



Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray arasında hizmet veren R2 hattı, 18.30 ile 01.45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında hizmet veren R5 hattı 17.00 ile 00.45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında hizmet veren R6 hattı ise 17.50 ile 02.00 saatleri arasında seferlerini gerçekleştiriyor.



Ziyaretçi akınına uğrayan Büyük Çamlıca Camii’ne ulaşım sağlayan Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii (R7) hattı ise 19.00-02.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



İBB ayrıca Ramazan ayında düzenlediği ek seferler ile de İstanbulluların kolay ulaşımını sağlıyor.



15CA Çamlıca Camii/Bulgurlu Metro – Göztepe Köprüsü 01.30’a kadar



MK11 Kayabaşı Kiptaş / Kayaşehir – Olimpiyatköy Metro 01.30’a kadar



MK12 Güvercintepe – Olimpiyatköy Metro 01.30’a kadar



MK13 Şahintepe – Olimpiyatköy Metro 01.30’a kadar



97 Güneşli – Beyazıt 01.00’e kadar



99Y Yeşilpınar – Eminönü 00.30’a kadar



99A Gaziosmanpaşa – Eminönü 00.10’a kadar



36CE Cebeci – Eminönü 00.00’a kadar



55 Gaziosmanpaşa – Şişli 23.50’ye kadar



36 ES Esentepe Mahallesi – Beyazıt 01.00’a kadar ek seferler hizmet veriyor.

