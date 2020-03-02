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Sıcaktan bunalan kendini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı


Sarıyer’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı.

SICAKTAN BUNALAN KENDİNİ İSTANBUL BOĞAZI’NIN SERİN SULARINA BIRAKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 derecelere yaklaştı. Havaların sabah saatlerinden itibaren ısınmasıyla vatandaşlar soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Kimi vatandaşlar boğaz kenarında yürüyüş yaparken kimi vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bırakarak nefes aldı.

Boğazın serin sularına kendisini bırakan bir vatandaş, “Serinlemek için başka çare bulamadık. Hava sıcak, bizde değerlendirmek istedik. Serinlemiş olduk, boğazın serin sularında. Akıntıya rağmen keyifliydi” ifadelerini kullandı.

📆 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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