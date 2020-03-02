“Mobil İSKİ” ile yaklaşık 300 bin İstanbullu şubeye gitmeden işini halletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin, hizmeti vatandaşların ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiği “Mobil İSKİ” uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 300 bin İstanbullu faydalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ’nin, hizmeti vatandaşların ayağına götürme anlayışıyla hayata geçirdiği “Mobil İSKİ” uygulamasından bugüne kadar yaklaşık 300 bin İstanbullu faydalandı. 2015 yılında başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar şubeye gitmeden yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ, “Mobil İSKİ” uygulamasıyla hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. “Mobil İSKİ Size Geliyor” sloganıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde İstanbullular, tüm abonelik işlemlerini şubeye gitmeye gerek duymadan ev veya iş yerlerinde kolaylıkla yapabiliyor.

Zamandan tasarruf sağladı



Herhangi bir ek ücrete tabi olmayan Mobil İSKİ hizmetinden bu yılın ilk 5 ayında 41 bin 251 vatandaş faydalandı. Uygulamanın hayata geçtiği 2015’ten bu yana ise toplamda 247 bin 920 İstanbullu’ya hizmet verildi. İstanbul genelinde 36 Mobil İSKİ aracıyla yürütülen bu hizmetler için, taleplerin yoğunluğuna göre vatandaşların beklememesi için ilave araçlar da takviye edildi. Uygulama sayesinde hem şubelerdeki yoğunluğun önüne geçildi hem de vatandaşların vakit kaybı önlendi.

Vatandaşlar dilediği tarih ve saate randevu oluşturabiliyor



Mobil İSKİ uygulamasıyla İstanbullular; yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerini yapabiliyor. Bunun için ALO 185 çağrı merkezi, İSKİ web sitesi, e-devlet veya Mobil İSKİ üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor. Gerekli incelemenin ardından, sözleşme belgeleri hazırlanarak vatandaşın uygun zamanında ve dilediği yerde randevu veriliyor. Daha sonra Mobil İSKİ ekipleri, vatandaşların ev veya iş adreslerine cumartesi günleri de dahil olmak üzere hizmet veriyor. İSKİ personeli, vatandaşın belirlediği adreste ıslak imza ve gerekli belgeleri alarak abonelik işlemini tamamlayıp suyun kullanımına açılması veya kapatılması işlemini gerçekleştiriyor.

“Çalışmalarımızın devamı gelecek”



İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 20 Mart 2019’da düzenlenen Mobil İSKİ bünyesinde çalışacak yeni araçların hizmete alım ve proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, “Her noktada hizmet çalışmamız devam ediyor. Yerinde hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilir miyiz, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunları yaparken yatırımlarımız da devam ediyor. 23,6 milyarlık bir yatırım bütçesi ile önümüzdeki yıl büyük projelere de imza atacağız. Mobil İSKİ uygulaması ile de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu gibi çalışmalarımızın devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı hizmet anlayışını akıllı şehircilik uygulamalarıyla geliştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.