Yer: Antalya |Kar kalınlığı yer yer 5-10 metreyi buluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki`nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 5-10 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlattı.

ANTALYA’DA KARLA MÜCADELE İŞ MAKİNELERİ YAYLALARDA YÜKSEKLİĞİ 10 METREYİ BULAN KARLA KAPLI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR YOLLAR YÖRÜKLERİN GÖÇ ZAMANINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı Antalya’da sahiller ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, yaylalarda ise karla mücadele devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş’u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5-10 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.

Yaz ve kış manzaraları Antalya’da eş zamanlı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki`nin Göktepe Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor. Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir çalışmaları yerinde inceledi.

Akdemir, yaylalarda yer yer 5-10 metreyi bulan karlı yolların, Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için belediyenin yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

Akdemir, şöyle devam etti: “Akseki`nin Göktepe ve Gündoğmuş yaylalarında yaklaşık 60 kilometrelik yolda karla mücadele çalışmasına başladık. Biz geçtiğimiz yıl da yaylalarda karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu. Sadece burası Gündoğmuş`a hizmet etmiyor. Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapanların yayla yoludur. Bu yıl kar biraz daha fazla olduğu için şu anda doğa şartları çok kötü. Tabi ki vatandaşlarımızın da bir an önce buraya ulaşması lazım. Bu yıl kar temizleme çalışmalarının biraz daha fazla süreceğini düşünüyoruz. Sadece burada çalışmıyoruz. Akseki bölgesinden girerek Göktepe Yaylası`nda da ekiplerimiz yoğun şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Antalya dışarıdan görüldüğü zaman sahil kenti, turizm kenti olarak biliniyor. Tabi ki burası turizm kenti. İnsanlar sahilde denize giriyor, Toroslarda ise yaylaya çıktığımız zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda karla mücadele yapıyoruz.”