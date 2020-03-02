19 MAYIS…

19 Mayıs; Türk Milletinin bütün yokluğa, yoksulluğa rağmen vatan, millet, bayrak sevgisiyle bir araya gelerek yedi düvele karşı kazandığı zaferin geliyorum dediği gündür.

19 Mayıs; Yüce Allah’ın bu necip milleti vatan, millet, bayrak aşkıyla bir araya getirerek İstiklal Savaşımızın ve elde edilen büyük zaferin komutanlığını yapmasını nasip ettiği büyük lider, büyük komutan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin birlik, beraberliğini, cesaretini, inancını Samsun‘dan dünyaya haykırdığı gündür.

19 Mayıs; vatan, millet, bayrak aşkımızın Arş-ı alaya ve yedi düvele ulaştığı gündür.

19 Mayıs; bu milletin, kendisi gibi aciz olan kullara değil, imanı, inancı, cesaretiyle Allah’a sığındığı ve bu sebeple Allah’ın yardımının yetiştiği gündür.

19 Mayıs; kendilerine kefen bile nasip olmayan şühedanın vatan, millet, bayrak aşklarını ortaya koydukları, o yokluğa, yoksunluğa, yoksulluğa rağmen damarlarındaki asil kandan aldıkları cesaretle sözde değil özde canlarını vererek bu vatanı bizlere hediye ettikleri gündür.

Ve de bugün; ülkemizde yaşananlara, parti, cemaat, tarikat gibi çok basit ve dünyevi hırslara bağlı olarak oluşan menfaatperest hizipleşmelere bakınca o gün gösterilen cesaretin, fedakârlığın, vatan, millet, bayrak sevgisi etrafında birleşerek elde edilen muhteşem başarının önemini, büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz.

Bu sebeplerle; bu milleti, bu vatanı kurtaran gücün parti, cemaat, tarikat ve bilumum dünyevi hizipleşmeler değil vatan, millet, bayrak sevgisi etrafında birleşmek, damarlarımızda akan asil kan, inancımız ve cesaretimiz olduğunu görüp, bir an evvel silkinmeli, kendimize dönmeli, kendimize gelmeliyiz.

Bütün kalbimle, bütün hissiyatımla 19 Mayıs’ın vatanıma, milletime kutlu olmasını, mutluluk, huzur, barış, refah getirmesini diliyorum ve bugünü bu aziz millete nasip eden, bizlere yaşatan Yüce Allah’a sonsuz şükürler ediyorum.