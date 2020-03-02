Galatasaray 22. kez süper lig şampiyonu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Fatih Terim’in öğrencileri, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı Feghouli ve Onyekuru’nun attığı gollerle 2-1 kazanarak Süper Lig’de 22. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada kazanılan korneri Belhanda kullandı. Fernando’nun kafa vuruşunda Mert Günok son anda topa müdahale ederken savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

10. dakikada Muslera’nın vuruşu kısa düştü ve Bajic topa sahip oldu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera hatasını telafi ederek gole izin vermedi.

12. dakikada Belhanda’nın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Clichy’nin pasında iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası son çizgisine inen Elia, penaltı noktası üzerine ortaladı. Burada iyi yükselen Bajic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topu Marcao tamamladı ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

44. dakikada Visca’nın soldan ortasında savunmadan seken topu İrfan Can ceza sahasına çevirdi. Marcao ile Muslera’nın anlaşmazlığı sonrasında boşta kalan topa Kudriashov dokundu ancak az farkla auta gönderdi.

47. dakikada Belhanda’nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Feghouli kafayı vurdu, direkten dönen topu yine Feghouli röveşatayla tamamladı ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

55. dakikada soldan bindiren Onyekuru, savunmanın arkasına sarkan Belhanda’yı gördü. Defanstan önce topa dokunan Faslı futbolcu, skoru 2-1 yaptı. Ancak Başakşehirli oyuncuların itirazı sonrasında VAR’a danışan Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Diagne’nin topu elle aldığına hükmederek golü iptal etti.

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Belhanda ceza sahasına ortaladı, Başakşehir savunmasından seken topu Onyekuru kafayla tamamladı ve takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

75. dakikada Onyekuru’nun yerde kalması sonucu kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk (Selçuk dk. 46), Feghouli (Linnes dk. 90+2 ?), Onyekuru, Belhanda, Diagne (Semih dk. 85 ?)

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Sinan, Linnes, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Kudriashov, Mahmut, Clichy, Gökhan İnler, Emre (Mossoro dk. 29), Visca, İrfan Can (Adebayor dk. 70), Elia, Bajic (Robinho dk. 81 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bajic (dk. 17) (M.Başakşehir), Feghouli (dk. 47), Onyekuru (dk. 64) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bajic, Adebayor, Mossoro (M.Başakşehir), Marcao, İsmail Çipe, Onyekuru, Selçuk (Galatasaray)

Fatih Terim 19. kupasını aldı

Hafta içi Sivas’ta Türkiye Kupası’nı kazanan ve bugün de 2018-2019 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, 19. kupasını kazandı.

Galatasaray’ın başında kariyerinde 4. dönemini geçiren Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisi daha ekledi. 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor 3-1 ile geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir’i de 2-1 mağlup edip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim de 19. kupa zaferine ulaşmış oldu.

Avrupa’nın iki numaralı kupasını kazandı

Türk futbolunda Avrupa’nın en büyük başarına Galatasaray’ın başında imza atan ve 200 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Terim, bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996-97 sezonunda yapan tecrübeli çalıştırıcı, ilk döneminde 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Terim, Türkiye Spor Yazarları ve Derneği (TSYD) Kupası’nda da 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kupaya ulaştı. Türkiye Kupası’nı 1998-1999, 1999-2000 ve 2018-2019 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray’a Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı.

Ligde son iki yılın şampiyonu oldu

Galatasaray’da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray’da geçen sezon Igor Tudor’un yerine göreve gelirken, dördüncü döneminde lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Terim, bu akşam Başakşehir karşısında adlığı 2-1’lik zaferlerle 2018-2019 sezonunu şampiyonluk unvanıyla birlikte, 19. kupasını kazanmış oldu.