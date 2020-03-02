Sonsuz Döngü Sergisi Büyük Kulüp’te açıldı

Ressam Hafize Elibollar Ortaç”ın 9. kişisel resim sergisi “Sonsuz Döngü”‘ Büyük Kulüp’de açıldı. Büyük Kulüp’de düzenlenen bir kokteyl ile açılan sergiye sanatçının dostları, Tatbiki Güzel Sanatlar okul arkadaşları, sanatseverler ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. 37 eserin sergilendiği sergi 16 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sanat yazarı, gazeteci, eleştirmen Abdülkadir Günyaz Hafize Elibollar Ortaç”ın sergideki eserleri hakkında;

Kadın ve Nar!

Sürprizlere açık iki yaşamsal öğe…

Kadın o müstesna fiziğinin dışında bir nice gizemi de kapsayan, tıpkı nar gibi bir nice çoğalımın da simgesi.

Tüm bu tanımlar “Tatbiki Güzel Sanatlar” kökenli sanatçı Hafize Elibollar Ortaç’ın

Büyük Kulüp’te 16 Mayıs 2019 da açılan sergisinin ana eksenini oluşturuyor…

Bu resimlerde tabii ki sadece kadınlar bin bir gizemli nar değil ama yaşamın tüm sevincini de öncelikle renklerinde ve anlatımında izlemek mümkün.

Yaşam sevinci sanatçı Hafize Elibollar Ortaç’ın ana konseptini oluşturuyor diyebiliriz.” diyor.

Sergilenen eserlerinde “Kadın ve Nar” temasını işleyen sanatçı Hafize Elibollar Ortaç varlığımızın gerçeği “SONSUZ DÖNGÜ” sergisini şöyle ifade ediyor;

Varoluşumuzda doğum, yaşam ve ölüm bu döngünün içinde sürer.

Bu döngünün içinde yaşam kendini dünya kurulduğundan beri tekrar etmektedir.

Nar, doğum, hayat, çocuk, bolluk, bereket ve ölümün simgesi olarak kullanılmıştır. İran, Urartu, Mezopotamya ve Ege kültüründe edebi kaynaklarda sıkça sözü geçer ve sembolik önemi ön plana çıkar. Narın üzerinden çok sayıda aşk şiiri yazılmıştır. Antik Mısır’da insanlar ölünce yaşamın tekrar etmesi umuduyla narla birlikte gömülürlermiş.

Grek mitolojisinde tanrıçalarla özdeşleşmiştir. Rhea, Hera, Aphrodit’le bütünleşmiştir. Demeter ve Persephone ile de birlikte anılır.

Nar “KAN” kırmızısıdır, kan yaşamı temsil eder. Bu simge Titanlar tarafından yaralanan Dionysos’un kanından filizlendiğinin söylenceleri arasındadır.

Nar bu yönüyle ”savaş kanı”nı simgelemektedir.

Kadının üretkenliğinin de simgesidir nar. Bekaretin evlilikte kaybedilmesini simgeler. Kadını temsil eden narın içinde odacıklar beyaz perdeyle bölünmüş bir aileyi simgelemektedir. Narın her bir tanesi bir insan gibidir. Hiç bir tanesi diğerlerine benzememektedir. Tıpkı parmak izi gibi…

Narın üzerine bir çok efsaneler söylenmiştir.

Estetik açıdan narın görselliği zerafeti her zaman insanda farklı duygu ve anlamlar yüklemiştir.

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) mezun olduuktan sonra İngiltere’de Hastings Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. Tony Norman ve John Gott atölyesine misafir öğrenci olarak devam eden, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre resim öğretmenliği yapıp, Maltepe’de kendi

atölyesini kuran sanatçı Hafize Elibollar Ortaç’ın sergisi 31 Mayıs’a kadar Büyük Kulüp’te sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Haber: Erol Ünal