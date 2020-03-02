Unutulmaz Bir Caz Konseri ; “Tayla Koray Caz Trıo”

Unutulmaz Bir Caz Konseri ; “Tayla Koray Caz Trıo” ‘nun CKM’deki Konserinde Ünlü Sanatçılar Buluştu…

“TAYLA KORAY CAZ TRIO” Konseri 15 Mayıs 2019 akşamı, Caddebostan Kültür Merkezinde, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ev sahipliğinde, ünlü sanatçıların katılımı ile gerçekleşti.

Erkin Koray’ın yeğeni olan Tayla Koray (Piyanist ve Solist) tarafından kurulan grup, Erkenci Kuş Dizisi oyuncularından tanınmış Tiyatro Sanatçısı Taylan Erler( Solist ve Kornet) , Solist ve Gitarist Görkem Asmaz’dan oluşmakta.

“KARGALAR KAFESTE ORKESTRASI” kurucusu da olan Tayla Koray’ı orkestranın davulcusu babası Erkin Koray’ın kardeşi Korkut Koray ile orkestranın solisti televizyonların sevilen hava durumu sunucusu Gökhan Abur da yalnız bırakmadılar ve gecede unutulmaz bir konser verdiler.

İzleyicilerin şarkıları coşku ile sanatçılar ile birlikte söyledikleri geceye, Pepino Hayri, Gökhan Yıkılgan, Arif Alaşan gibi sanat dünyasından birçok sanatçı da konuk olarak katıldılar.

Konserin sonunda program yapımcısı Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına gruba bir teşekkür plaketi sundu.

Gece tüm sanatçıların sahnede birlikte söyledikleri şarkılar ile sona erdi.

Caz sevenlerin yakından takip ettikleri grup her cumartesi akşamı Kadıköy Wyndham Otel Ginger Barda caz sevenlerle buluşmaktalar.