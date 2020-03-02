Kadıköy’de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu!

Milli Mücadelenin 100. Yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 19 Mayıs Pazar günü Kalamış Atatürk Parkı’nda saat 11:00’de Bisiklet Turu ile başlayacak, 18:00’de 100. Yıl Yürüyüşü ile Bağdat Caddesi Suadiye Işıklarda devam edecek.

Program

11.00 – 13.00 Bisiklet Turu

11.00 – 17.00 Park İçi Alan Etkinlikleri

18.00 – 19 Mayıs Yürüyüşü – Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar