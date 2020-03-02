İşyeri Adreslerini Kolayca Öğrenmenin Yolu

Hepimiz hayatımızın çeşitleri dönemlerinde firmalardan hizmet almak durumunda kalıyoruz. Taşınmamız gerektiğinde nakliyat hizmeti, yurt dışı gezisine çıkmadan önce vize hizmeti ya da araç kiralama hizmeti sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz hizmetlerden sadece birkaçı… Bununla birlikte kimi zaman iş başvurusunda bulunmak, kimi zaman dostlarımızı yeni işyerinde ziyaret etmek ya da ürün ve hizmet tanıtımlarını işyerlerini ziyaret ederek yapmak da hayatımızın içinde! Dolayısıyla sıklıkla işyerlerinin ya da işletmelerin adres bilgilerine ihtiyacımız oluyor.

Bu noktada sizlere çok pratik bir yoldan söz edeceğiz. Bu yol BizPoint internet sitesinden geçiyor. İşyeri ve işletme adres bilgilerini saniyeler içerisinde bulmanızı sağlayan bir platform olan BizPoint ile aradığınızyerin bulunduğunuz yere kaç dakika uzaklıkta olduğunu da görebiliyorsunuz. Açık adres ile birlikte yürüyerek ya da araçla kaç dakikada aradığınız bu işyerine ulaşabileceğinizi de size anında gösteren bir internet sitesi! Hatta haritada da aradığınız işletmenin konumunu görebiliyorsunuz.

Aradığınız İşyerinin Adresi Anında Karşınıza Çıkıyor!

Sıklıkla işyeri adresi bulmak zorunda kalanlar için harika bir platform olduğunu anlatmamıza gerek bile yok. Gün içerisinde ne zaman işyeri adresi bulmanız gerekse hemen siteye giriş yaparak arama yapabilirsiniz. Sadece siteye üye olmanız bu avantajlı özellikten faydalanmanız için yeterli oluyor. BizPoint bireysel üyelerden üyelik ücreti almıyor. Birkaç dakikada üyeliğinizi açabilir ve sitenin sunduğu olanakların tümünden faydalanabilirsiniz.

Adres bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu arada BizPoint internet sitesinden sadece işyerlerinin değil, kültür merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin ya da müzelerin adreslerini de kolayca bulabilirsiniz. Bireysel olarak üye olduğunuzda size sunulan olanak sadece adres bulmak değil.

Restoranlar, kültür ve sanat etkinlik alanları, ilginizi çekebilecek ve yakınlarınızda olan mekanlar, indirimleri fırsatlar, kuponlar ya da promosyonlar, kolayca haberdar olabileceğiniz seçeneklerden bazıları… Aynı zamanda iş ilanlarına bakabilir, etkinlikleri arayabilirsiniz. Firmalardan randevu talep edebilir, arkadaşlarınız ile sohbet edebilir, çeşitli mekanlarda meetup organize edebilir ve arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz.

Aslında yapabilecekleriniz bunlarla da sınırlı değil. Her açıdan BizPoint üyeliğinin size neler getireceğine mutlaka siteye tıklayarak göz atın. Çünkü adeta bir sanal şehir rehberliği hizmeti veriyor!