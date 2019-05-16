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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Toplum » İNDER: Nakit satış avantajı ön plana çıktı
İNDER: Nakit satış avantajı ön plana çıktı


İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı açıklamada;

“Döviz artışından kaynaklanan karların bir kısmı realize eden tasarruf sahipleri, Türk Lirası cinsinden fiyat artışı olmayan gayrimenkul alımına yöneldi. Nakit satıştan kaynaklanan indirim oranını da kullanan vatandaşlar, yüzde 20-35 seviyelerine varan avantajlı fiyatlardan gayrimenkul sahibi oldu. Bu satışlara ek olarak yüksek konut kredisine alternatif olarak kendi bünyesinde vade yapan firmaların satışları, ipotekli satış oranının yüzde 20’lere gerilemesine neden oldu.

Yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyan 250 bin dolarlık gayrimenkul satış kriteri de nakit satışlardaki artışın bir diğer etkeni olarak öne çıktı. Beklentimiz bu yılın sonuna kadar yabancı satış miktarının 50 bin adedin üzerine çıkması ve Cumhuriyet tarihinin en iyi satış rekorunu kırması yönünde. Yabancılara satış, aynı zamanda ülkemize en az 9-10 milyar dolarlık döviz girişi sağlayarak cari açığın kapatılması yönünde de katkı sağlayacaktır” dedi.

📆 16 Mayıs 2019 Perşembe 18:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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