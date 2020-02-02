MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Beylikdüzü’nde yürekleri ağızlara getiren olay
Beylikdüzü’nde yürekleri ağızlara getiren olay


Beylikdüzü’nde hatalı sollama yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun reklam tabelalarına çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşı ölüm adeta teğet geçerken, kaza ve sonrasında yaşanan anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Olay, E-5 Beylikdüzü-Avcılar istikameti Haramidere yan yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5’te seyir halinde ilerleyen 34 GB 9631 plakalı aracın sürücüsü Hakan A., önündeki tırı hatalı bir şekilde sollamak isterken, daralan yolu fark edemeyerek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelalarına vurdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar araçlarda bulunanlara yardım etmek için olay yerine koştu. Vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, önlem amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Beylikdüzü-Avcılar istikameti yan yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan kaza anı, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.  

📆 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR