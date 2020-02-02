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“Sandıkta Usulsüzlük” iddialarında yeni gelişme


Yerel seçimlerde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’deki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmalar 3 ana dosyada birleştirildi.

Soruşturmalar 3 dosyada birleştirildi

Soruşturma kapsamında, tüm sandıklardaki oyların sayımı ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, sandık görevlilerinin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile oyların sisteme girişinde usulsüzlük yapıldığı ve sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşımadıkları iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar 3 ana dosyada birleştirildi.

Görevli personellerin bilgileri istendi

Soruşturma kapsamında savcılık, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na 7 maddelik yazı gönderdi. Yazıda, sandıklarda görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri, sandık başkan ve üyelerinin atanması işlemlerinde görev alan memurların kimlik ve iletişim bilgileri, sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik bilgisi, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği istendi. 

Araştırmalar devam ediyor

Savcılık, sandık kuruluna atanan kişilerin mazeret vs. bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneğini, atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme vb. bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneğini, seçim sonuçlarına yapılan itirazları, itiraz üzerine verilen kararları, sandık sonuç tutanaklarını ve yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanakları da istedi.İstenen tüm evraklar 26 klasör halinde savcılığa ulaştı. Her sandığı ayrı ayrı dosyalayan savcılık, sandıklarda herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı, sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olup olmadığı gibi hususları araştırıyor.  

📆 15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
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8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
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