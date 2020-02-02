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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Kültür-Sanat, Manşet » Haydarpaşa Garı yakınında top mermisi bulundu
Haydarpaşa Garı yakınında top mermisi bulundu


Haydarpaşa Garı yakınında kazı yapılan alanda eski dönemlerden kalma top mermisi bulunduğu öğrenildi. Olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

📆 15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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