Haydarpaşa Garı yakınında top mermisi bulundu

|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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