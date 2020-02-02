Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz : Galatasaray’a karşı bir algı yönetimi yapılıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galatasaray’a karşı bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı yönetimi Galatasaray’ın şanlı şampiyonluk yürüyüşünü kötülemek, değersiz kılmak ve ötekileştirmektir. Bu operasyonlar camiamızda tam tersine bir kenetlenmeye evrildi. Galatasaray kenetlediği için 8 puan geriden buraya geldi” dedi.

Çaykur Rizespor’un TFF’ye yaptığı iptal başvurusunun ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanlı ve şerefli bir şekilde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdüklerini ve camialarına karşı bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Cengiz, “Ligin bitmeye yaklaştığı sok iki hafta ve daha önceki 2 haftayı da eklersek Galatasaray’a karşı bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı yönetimi Galatasaray’ın şanlı şampiyonluk yürüyüşünü kötülemek, değersiz kılmak ve ötekileştirmektir. Bu operasyonlar camiamızda tam tersine bir kenetlenmeye, yönetimiyle taraftarıyla, teknik ekibiyle, takımıyla kenetlenme yürüyüşüne doğru evrildiğini görüyorum.

Galatasaray kenetlediği için 8 puan geriden buraya geldi. Galatasaray en kötü durumda bile şampiyonluk yürüyüşünü bırakmadı. Bu yürüyüş onurlu ve şerefli yürüyüştür. Şampiyonluğa ulaşan takımlar oyunun içine hile katmamış ise onun şampiyonluğunu tebrik etmek gerekir. Biz şu anda her alanda lideriz. Sadece sportif anlamda değil mali anlamda da UEFA kriterlerinde de lidersiz. Biz iki kupada da finale, birinciliğe doğru yürüyoruz.

Ne mutlu ki biz yönetim olarak buna aracı olduk. Kenetlendikleri için bu yürüyüşü yaptık. Ancak bizim camiamızı müthiş rahatsız eden bir algı var. Maalesef zamanında ‘VAR kayıtları incelensin’ dediğimiz için ‘bazı pozisyonlara bakılsın’ ve ‘TFF istifasını’ istediğimiz için ceza aldık. Galatasaray tarihinde görülmemiş cezalar aldım. Biz bu yürüyüşe devam ettik. Neden bu algı operasyonu yapılıyor? Öyle bir algı operasyonu yapılıyor ki sanki Galatasaray şampiyon oldu, bu şampiyonluğu nasıl yok ederiz, ortadan kaldırırız gibi bir ortam oluşturuluyor. Öyle bir hale getirdiler ki hiçbir galibiyetimize ne bir tebrik ne de bir teşekkür var. Ne yönetime ne de oyuncularımıza en ufak tebrik ve geçmiş olsun bile yok bazı çevrelerden” açıklamasını yaptı.

“Biz asla bir hileye tenezzül etmeyiz”

Kulüp başkanlarının yapmış olduğu konuşmalara dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Cengiz, “Spor bir yarışmadır. Bu bir harçtır. Biz bunun en büyük paydasıyız. Bu paydayı yok etmek, şu veya bu nedenle ötekileştirmek, bir algı oluşturmak kötü bir yoldur. Spor kulüpleri yöneticileri ve başkanları, diğer maçlar hakkında konuşulurken çok dikkatli olmalı. Çok kötü duyumlar alıyoruz. Rahatsızız bu duyumlardan. Biz sporu, barış, kardeşlik içinde bir yarış olarak diliyoruz. Biz asla bir hileye tenezzül etmeyiz. Lütfen bunu böyle bilin” şeklinde konuştu.

Hakem hatalarına da değinen Cengiz, “Buradan karar verici mekanizmalara sesleniyorum. Lütfen oynayacağımız maçları önceden belirlemesinler. Saha dışı etmenlerle maçlara etki etmesinler. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bize yapılan aynı taç hataları kendilerine yapıldığı zaman feryat etmemelerine, bunu ana gündem yapmamalarını dileriz. VAR kayıtları altında hatalar olmamakta mı, olmakta. Lehimize ve aleyhimize oluyor. Aleyhimize yapılan hatalar, lehimize yapılan hataların kat ve kat üstünde. Hata her zaman vardı. Şunu söylüyorum; bizim lehimize hata yapanlara maç vermemekte.

Bunun en büyük belgesi bu. Bizi kimse koruyup kollamamaktadır. Kollansaydık ben 150 gün, teknik direktörüm 10 maç ceza almazdı. Objektif olalım, camiaları birbirine düşüren, ayrıştırıcı söylemler etmeyelim. Hadsiz cümleler kullanmayalım, sinsilik yapmayalım. Mert olalım, açık olalım. Ancak böyle dürüst olan bir ligde biz varız” diye konuştu.