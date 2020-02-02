Beşiktaş’ta Atıf Keçeci Divan Başkanı seçildi

Beşiktaş’ta gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na oy çokluğuyla Atıf Keçeci seçildi.
Atıf Keçeci seçildi
Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan ve Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlığı’na Atıf Keçeci seçildi. Şeref Nasır ile birlikte Atıf Keçeci’nin aday gösterilmesi sonrasında oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Başkanı olurken, Şeref Nasır’a destek verenler, oyların sayılmaması nedeniyle duruma tepki gösterdi. Atıf Keçeci’nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gündem açıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|+13
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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