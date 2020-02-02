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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı
Minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı


Bağcılar’da cadde üzerinde seyreden iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafikte yarıştılar

Bağcılar’da cadde üzerinde seyreden iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hatalı sollamalar yapan sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı.Bağcılar Oto Center yolundan Esenler Yüzyıl istikametine giden iki yolcu minibüsü, ters istikametten gelerek sürücünün önüne kırdı. Sürücüler ardından cadde üzerinde trafikte seyrettikleri esnada birbirleriyle yarıştı. Hatalı sollamalar yaparak trafiği tehlikeye de düşüren sürücüler ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. O anları ise arkadan seyreden bir sürücüsü cep telefonuyla görüntüledi.

📆 12 Mayıs 2019 Pazar 11:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
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16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
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