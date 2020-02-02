Galatasaray Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti ve puanını 66’ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray’da Emre Akbaba ağır bir sakatlık geçirdi. iki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu.

9. dakikada Donk’un pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan topla buluşan Onyekuru, pasında Feghouli’nin

ceza çizgisinin hemen önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Aminu’nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

38. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Marcao yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar pozisyonun incelenmesi için VAR’a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne’nin şutu direkten döndü. Seken topu yine Diagne tamamladı ancak bu kez yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Vedat, çalımlarla ceza sahasına kadar girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada Ndiaye’nin uzun pasında savunmayı gerisinde bırakan Diagne, ceza sahasına girerken çok sert bir vuruş gerçekleştirdi ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

76. dakikada Vedat’ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Boldrin sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve top Muslera’dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Umar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90. dakikada Awaziem’in, Henry Onyekuru’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Serkan Çınar VAR yardımıyla pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne’in şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

90+7. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Diagne, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Nariç

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Melnjak, Awaziem, Musa (Nakoulma dk. 90+10 ?), Umar (Saadane dk. 90 ?), Azubuike, Samudio, Boldrin (Abdullah dk. 83 ?), Muriç

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Orhan, Aatif, Çınar, Mustafa Saymak

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye (dk. 83 Sinan ?), Ryan Donk (Emre Akbaba dk. 62 ?) (Muğdat dk. 74), Reges, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Linnes, Emre, Semih Taşdemir, Ahmet, Selçuk İnan, Yunus

Goller: Vedat Muriç (dk. 45), Umar (dk. 76) (Çaykur Rizespor), Feghouli (dk. 9), Diagne (dk. 90 ve 90+7)(Galatasaray)

Kırmızı Kart: Samudio (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Abarhoun, Boldrin, Azubuike, Moroziuk, Musa (Çaykur Rizespor), Ryan Donk (Galatasaray)

Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba’nın bileği kırıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da Emre Akbaba, maçın 68. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Çaykur Rizesporlu Samudio’nun çok sert müdahalesi sonrası Emre Akbaba yerden kalkamadı. Sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.