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Fenerbahçe Akhisarspor’a 2-1 üstünlük kazandı


Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor’u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig’e veda etti.

28. dakikada Valbuena’nın uzun pasında sağ kanatta topala buluşan İsla, ortasını ceza alanı içine gönderdi. Fatih Öztürk’ün sektirdiği topu önünde bulan Soldado’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada İsla’nın sağ çaprazdan pasını çıkardığı Dirar, topun gelişine yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

35. dakikada Barbosa’nın savunma arkasına attığı topu Bokila’nın, göğsünde yumuşatıp ardından yaptığı vuruş, direğin yanında auta çıktı. 

39. dakikada Akhisarspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde Dirar’ın şunutu, Güray’ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 

42. dakikada beyaz noktanın başına gelen Soldado’un vuruşunu kaleci Fatih, kornere çeldi. 

45+3. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Aykut’un ceza alanı içine çıkardığı topta Barbosa şık vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1  

51. dakikada Valbuena’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

68. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Moses’in pasında sol çaprazda topla buluşan Valbunea’nı şutunu Fatih tek hamlede kurtardı. 

84. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Soldado’nun sert şutunu Fatih Öztürk çeldi.

Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ? (Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena (Ayew dk. 88 ?), Eljif (Tolgay dk. 84 ?), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut (Eray dk. 67), Zeki (Serginho dk. 84 ?), Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila (Cikalleshi dk. 75)
Yedekler: Halil, Onur, Musa Nizam, Regattin, Kadir
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu

Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk. 45+3) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Serdar, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe), Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)  

📆 12 Mayıs 2019 Pazar 10:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
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