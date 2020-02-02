Fenerbahçe Akhisarspor’a 2-1 üstünlük kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor’u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig’e veda etti.
28. dakikada Valbuena’nın uzun pasında sağ kanatta topala buluşan İsla, ortasını ceza alanı içine gönderdi. Fatih Öztürk’ün sektirdiği topu önünde bulan Soldado’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
30. dakikada İsla’nın sağ çaprazdan pasını çıkardığı Dirar, topun gelişine yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0
35. dakikada Barbosa’nın savunma arkasına attığı topu Bokila’nın, göğsünde yumuşatıp ardından yaptığı vuruş, direğin yanında auta çıktı.
39. dakikada Akhisarspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde Dirar’ın şunutu, Güray’ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
42. dakikada beyaz noktanın başına gelen Soldado’un vuruşunu kaleci Fatih, kornere çeldi.
45+3. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Aykut’un ceza alanı içine çıkardığı topta Barbosa şık vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1
51. dakikada Valbuena’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
68. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Moses’in pasında sol çaprazda topla buluşan Valbunea’nı şutunu Fatih tek hamlede kurtardı.
84. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Soldado’nun sert şutunu Fatih Öztürk çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal ?
(Moses dk. 11), Jailson, Dirar, Valbuena (Ayew dk. 88 ?), Eljif (Tolgay dk. 84
?), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Zajc, Neustaedter, Sadık, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray, Rotman, Aykut
(Eray dk. 67), Zeki (Serginho dk. 84 ?), Helder Barbosa, Elvis Manu, Bokila
(Cikalleshi dk. 75)
Yedekler: Halil, Onur, Musa Nizam, Regattin, Kadir
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu
Goller: Soldado (dk. 28), Dirar (dk. 30) (Fenerbahçe), Barbosa (dk.
45+3) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Serdar, Eljif Elmas, Jailson (Fenerbahçe), Güray, Bokila, Eray (Akhisarspor)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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