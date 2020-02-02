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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet » Ekrem İmamoğlu KKTC’ne ziyaret gerçekleştirdi
Ekrem İmamoğlu KKTC’ne ziyaret gerçekleştirdi


Ekrem İmamoğlu, KKTC’ ne ziyaret gerçekleştirdi. Türk mücadelesinin simge ismi Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın kabristanlarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İmamoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs’taki Türk mücadelesinin simge ismi Dr. Fazıl Küçük’ün ve daha sonra da KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile buluştu. İmamoğlu, misafirliğinden ötürü Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

📆 12 Mayıs 2019 Pazar 10:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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