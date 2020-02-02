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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Devlet Bahçeli Bakırköy’de iftar programına katıldı
Devlet Bahçeli Bakırköy’de iftar programına katıldı


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’a geldi. Bahçeli’yi partililer Çamlıca Gişelerinde karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 18.20 sıralarında karayoluyla İstanbul’a geldi. Partililer Bahçeli’yi Çamlıca gişelerinde karşıladı. Makam aracıyla İstanbul’a gelen Devlet Bahçeli, kendisini bekleyen partililerin yanında durdu. MHP’lilerle selamlaşarak tokalaşan Bahçeli’nin elini bazı partililerin öptüğü görüldü.

Selamlaşmanın ardından aracına binen Bahçeli, Bakırköy’de bir iftar programına katılmak üzere yola çıktı.

📆 12 Mayıs 2019 Pazar 09:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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