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Ahmet Şimşek Koleji
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Alerji ve Yaşam Derneği- Bioderma işbirliğiyle farkındalık yaratıldı


Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan Alerji ile Yaşam Derneği tarafından kurulan, gücünü biyoloji ve dermatoloji bilimlerinden alan Bioderma markasının destek verdiği Atopi Okulu Projesi kapsamında, atopik dermatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 28 Nisan Pazar günü, Maltepe Sahili’nde “Atopik Yürüyüş” farkındalık hareketi düzenlendi.

Farkındalık yaratmayı hedeflediler

‘Atopi Okulu’, alerji sorununa sahip ailelerin alerji ile yaşama dair doğru bilgilere ulaşabilmesi için kurdukları Alerji ile Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen, Bioderma markasının katkılarıyla bugüne kadar bir sürü etkinliğe imza atan bir sosyal farkındalık projesidir. Bu sosyal farkındalık projesi kapsamında; Dünya Alerji Haftası sonrasında hayatın ilk yıllarında atopik dermatit olarak ortaya çıkan, sonra; besin alerjisi, alerjik rinit ve astım olarak devam edebilen “Atopik Yürüyüş” kavramına ve alerjik rahatsızlıklara dikkat çekme ve farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Nisan Pazar günü Maltepe Sahili’nde fiziksel olarak “Atopik Yürüyüş” hareketi düzenlendi.  Düzenlenen Atopik Yürüyüş farkındalık hareketiyle; atopik dermatit, besin alerjisi, alerjik rinit ve astımı içeren alerjik hastalıkların doğal seyrinin bilinmesi ve daha fazla kişi tarafından anlaşılması hedefleniyor.

📆 11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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