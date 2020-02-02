Alerji ve Yaşam Derneği- Bioderma işbirliğiyle farkındalık yaratıldı

Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan Alerji ile Yaşam Derneği tarafından kurulan, gücünü biyoloji ve dermatoloji bilimlerinden alan Bioderma markasının destek verdiği Atopi Okulu Projesi kapsamında, atopik dermatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 28 Nisan Pazar günü, Maltepe Sahili’nde “Atopik Yürüyüş” farkındalık hareketi düzenlendi.

Farkındalık yaratmayı hedeflediler

‘Atopi Okulu’, alerji sorununa sahip ailelerin alerji ile yaşama dair doğru bilgilere ulaşabilmesi için kurdukları Alerji ile Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen, Bioderma markasının katkılarıyla bugüne kadar bir sürü etkinliğe imza atan bir sosyal farkındalık projesidir. Bu sosyal farkındalık projesi kapsamında; Dünya Alerji Haftası sonrasında hayatın ilk yıllarında atopik dermatit olarak ortaya çıkan, sonra; besin alerjisi, alerjik rinit ve astım olarak devam edebilen “Atopik Yürüyüş” kavramına ve alerjik rahatsızlıklara dikkat çekme ve farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Nisan Pazar günü Maltepe Sahili’nde fiziksel olarak “Atopik Yürüyüş” hareketi düzenlendi. Düzenlenen Atopik Yürüyüş farkındalık hareketiyle; atopik dermatit, besin alerjisi, alerjik rinit ve astımı içeren alerjik hastalıkların doğal seyrinin bilinmesi ve daha fazla kişi tarafından anlaşılması hedefleniyor.