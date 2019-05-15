Küçük Nüanslar Korosu’ndan büyük başarılar

Küçük Nüanslar Korosu 2012 yılından bu yana, müziğe ilgisi olan 4-14 yaş çocuklarla, 11 dilde-3 sesle söyledikleri şarkılarla çalışmalarına Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi bünyesinde, Caddebostan Kültür Merkezi’nde ara vermeden devam eden özel bir koro. Adını küçük yaşları, küçük tınıları ile müziğe saf duygular ve farklar katan çocuklardan esinlenerek almış Küçük Nüanslar Korosu.

Başarılarına başarı ekliyorlar

Kurucu Şef Suzan Bünül kendini müziğe ve çocukların müzikle yoğrulmasına adamış tecrübeli bir isim. Şef-Korrepetitör Hakan Bağcı ise piyanoda harikalar yaratan, çocuk şarkıları besteleyen bir eğitmen. Beden Perküsyon ve Ritim çalışmalarında ise bir başka başarılı eğitmen, Ritmik Şef Kubilay Can’a emanet koro. Sonuçta ortaya çıkan tablo ise hem Kadıköylüler hem de ülkemiz için gurur verici. Çeşitli festivallerde sayısız ödül alan, bir çok konsere imza atan Küçük Nüanslar Korosu, ülkemizi Milano EXPO 2015 kapanış seremonisinde protokole ve yine Milano EXPO 2015 Türkiye Pavillionu’nda dünya ülkelerinden katılımcılara konser vererek temsil etti. Artık iki ekip olarak sahne alıyorlar, iki kat ödül heyecanı yaşıyorlar. 2017-2018 sezonundan itibaren Küçük Nüanslar’a hazırlık ve altyapı ekibi olarak 4-8 yaş çocuklardan kurulan Minik Nüanslar da abla ve ağabeylerinin destekleriyle sahneye çıkarak şimdiden tüm ekibe başarılar ekliyor.

Dünya çapında yarışmalara katılım

Koro, bu sene İşaret Dili dersi alarak repertuarına kazandırdığı parça ile de farkındalık ve farklılık yaratıyor. 2018-2019 sezonunda da ödüllere doymayan Küçük Nüanslar, beden perküsyon ve ritm eşliğinde çoksesli seslendirdikleri şarkılarla Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği’nde “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Genel İzlenimde Başarı”; “Devinimle Şarkı Söylemede Başarı”; “Sololu Yapıt Seslendirmede Başarı” ve 7. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde “Homojenlik” ödüllerine layık görüldü. Minik Nüanslar ise 7. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde başarılı performansları ile “Nevit Kodallı Özel Ödülü” ve “Koro Şef Uyumu” ödüllerini kazandı.26 Mayıs’ta ve 16 Haziran’da sahnedeler Küçük Nüanslar ve Minik Nüanslar, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 17.00’de birlikte konser verecek. Küçük Nüanslar Korosu ise 16 Haziran 2019 Pazar günü Ankara CSO Konser Salonu’nda Türkiye Polifonik Korolar Derneği 24. Korolar Şenliği’nde sahnede olacak. İzlemek isteyenlere duyurulur.