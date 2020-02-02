Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinden örnek olacak proje

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri gençlerin sıvı ihtiyaçlarını sağlıksız içecekler ile karşılama alışkanlıklarını değiştirecek iletişim kampanyalarına imza atıyorlar.

“Yanımda Su Var” teması ile Üsküdar’da başladı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, üniversite öğrencilerinin sudan çok çay, kahve ya da yüksek miktarda şeker içeren içecekler tüketmesi ve bunun yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı harekete geçtiler. Üniversite öğrencilerini daha fazla su içmenin önemi ve diğer içeceklerin suyun yerine geçmeyeceği konusunda bilgilendirmek için ‘Yanımda Su Var’ kampanyasını başlatan Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, Ramazan ayından önce açtıkları standlar, Erikli’nin katkıları ile dağıtılan su şişeleri ve broşürler ile günlük sıvı ihtiyacının su ile giderilmesi konusunda gençleri bilgilendirdi. Her gün daha fazla su içmek için bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken öğrenciler, hayatın kaynağı ve en temel insan ihtiyacı olan su konusunda daha fazla iletişim kurulması ve daha çok insanın bu konuda harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdiler.