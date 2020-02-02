TürkAkım Projesi tamamlanıyor

Rusya doğalgazını Türkiye’ye getirecek TürkAkım projesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Gelinen son noktada, projenin Rusya çıkış tesisleri ve deniz kısmı tamamlandı ve işletime alım süreci devam ediyor. Projenin son etabı Türkiye alım tesislerinde ise yüzde 70’lik tamamlanma oranına ulaşıldı. An itibariyle tesisin elektrik bağlantılarının yapılması işlemine geçildi.

Yıl sonunda devreye alınacak

Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayacak olan TürkAkım projesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgiler Türk gazeteciler ile paylaşıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen bilgilendirme toplantısında TürkAkım Sözcüsü Aslı Toksabay Esen projeye ilişkin en son bilgileri verdi. Yıl sonunda devreye alınacak hattan, temizlik ve kontrol amaçlı robotlar geçirilmeye başlandı. Projenin Rusya kara çıkışı bölümünde inşaatın tamamlandığını ve işletim sürecinin sürdüğü belirten Esen, Rusya’daki kara tesislerinde hazırlıklar tamamlandı. Bu tesis yüzde 100 bitmiş durumda, işletime alım süreci devam ediyor.

%70’i tamamlandı

Deniz kesimindeki iki hattın tamamlandığını ve denetim ve temizlik sürecinin başladığını açıklayan Esen, “Deniz kesiminin çeşitli bileşenleriyle kara kesimi birleştirildi, artık hat tam bir bütün halinde bulunuyor” diye konuştu. Esen, projenin son etabı; Kıyıköy’de bulunan Türkiye alım terminalinin yüzde 70’nin tamamlandığını ve bu sene içerisinde inşaat ve işletime alma sürecinin de sona ereceğini belirterek, “Tesisin elektrik bağlantıları yapılıyor. İşletime alım süreci için hazırlıklar sürüyor. Bu yılın sonunda tesisin işletime alınmasını bekliyoruz. Burada herhangi bir sorun görünmüyor. Proje çok rahat ilerliyor” dedi. Rus doğalgazını Türkiye’ye bağlayacak olan projede ilk gazın 2019 yılı sonunda verilmesi planlanıyor.

Doğalgaz tedariği sağlamak amacıyla inşa ediliyor

TürkAkım projesi, Rusya Anapa’dan Türkiye’de Kıyıköy’e iki paralel hat halinde doğalgaz tedariği sağlamak amacıyla inşa ediliyor. 2016 yılında hükümetler arası anlaşmaların imzalanmasıyla 2018 yılında inşaat süreci başladı. Projeyle, Türkiye’nin ve Güney Avrupa’nın enerji arz güvenliği sağlanacak.Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Yıllık iki hat vasıtasıyla 31.5 milyar metreküp gaz taşınacak. 2 bin 200 metre azami derinliğe sahip hatların uzunluğunu her bir hat için 930 km.