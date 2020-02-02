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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika » Erdoğan İstanbul çalışmalarına başlıyor
Erdoğan İstanbul çalışmalarına başlıyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü milletvekilleri ve bakanlarla bir araya gelecek. İstanbul seçimine yönelik genel bir değerlendirme yapılacak olan toplantıda, vekillere süreci doğru bir şekilde seçmene anlatmaları istenecek.

Pazartesi milletvekilleri ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün vekiller ve bakanlarla iftar yemeğinde buluşacak. Genel Merkez’de düzenlenecek iftar yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle istişare toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi İstanbul seçimi olacak. Erdoğan, 23 Haziran’a kadar tüm vekilleri seferberliğe çağıracak. AK Parti’nin İstanbul’daki seçim hazırlıkları kapsamında tüm milletvekillerinin çalışmalara katılması gerektiği belirtilecek.

Seçmene yakın takip uygulanacak

Bu kapsamda hem İstanbul vekillerine hem de İstanbul dışındaki illerin vekillerine kendi seçim çevresi ile bir araya gelmeleri ve onlara seçim sürecini doğru anlatmaları uyarısında bulunulacak. Toplantıda vekillerden özellikle İstanbul’daki 314 bin 243 geçersiz oyun azaltılması için seçmenle bire bir görüşmeleri istenecek. Bu kapsamda yanlarındaki örnek pusulalarla doğru oy kullanımını uygulamalı olarak seçmene anlatacaklar. Ayrıca seçmenlere hangi durumda oyların geçersiz olacağı, oyların geçersiz olmaması için uyulması gereken kurallar hatırlatılacak. YSK’nın kararına ilişkin raporların yanı sıra doğru oy kullanımı konusunda broşürler de hazırlanacak. Bu broşürler kampanya boyunca İstanbullu seçmene dağıtılacak.

“Seçimi etkileyebilecek paylaşımlardan kaçının”

İstişare toplantısında İstanbul seçiminin yanı sıra yaz döneminde yapılacak olan siyasi çalışmaların da masaya yatırılması bekleniyor. Buna göre meclisin çalışma programı ve çıkartılması beklenen yasalar bu toplantıda ele alınacak.Bu arada Erdoğan, parti yönetimine sosyal medya uyarısında bulunarak, “Aykırı sesler çıkmasın. Söylem birliğine uyun, özellikle yaptığınız paylaşımlara dikkat edin. Seçimi etkileyebilecek paylaşımlardan kaçının” dedi.

📆 11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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