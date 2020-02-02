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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet » Maltepe’de korkutan yangın
Maltepe’de korkutan yangın


Maltepe’de bir reklam atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Can kaybı yaşanmadı

Altayçeşme Mahallesi, Hikmet Sokak’da bulunan bir reklam atölyesinde saat 22.00 sularında yangın çıktı. Maltepe itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken ,atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.İş yerinin yanında bulunan oto yıkama dükkanında çalışanlar yangına araçları yıkarken kullandıkları tazyikli suyla müdahale etmeye çalıştı. Yangının kendi dükkanlarına sıçramasını engellemek isteyen esnafın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında iş yerinin içerisinde oksijen tüpü olduğu iddiası güvenlik çemberinin genişletilmesine neden oldu. Polis ekibi bölgedeki meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri hazır olarak bölgede bekletildi.Yangın esnasında bölgede bulunan bir vatandaş ise, “Ben başka bir yerdeydim telefon geldi bana bütün eşyaları fırlattım, koşarak geldim buraya. Hiç trafik falan dinlemedim” derken yanan iş yeri hakkında bilgi verdi. “Yanan iş yerinde tamir yapıyorlardı, kapı pencere falan” diyen görgü tanığı kendi evinde bir hasarın olmadığını ifade etti.

📆 11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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