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Kadıköy Gazetesi » Göztepe, Manşet » Göztepe’de temizlik işçileri binada asılı kaldı
Göztepe’de temizlik işçileri binada asılı kaldı


Kadıköy Göztepe’de 20 katlı binanın temizleme çalışmaları sırasında halatların kopmasıyla binada asılı kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonrası işçiler camlar kırılarak asılı kaldıkları alandan kurtarıldı.

📆 11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
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17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
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