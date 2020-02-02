Siyasi partiler 23 Haziran stratejilerini belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimleri yenileme kararı aldığı İstanbul için, siyasi partiler seçim stratejilerini belirlemeye çalışıyor.

Seçmen yakın markaja alınacak

Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı cephesi öncelikle, seçmeni sandığa götürmeyi hedeflerken, bir yandan İstanbul’daki ‘hemşehrilerini’ kazanmak üzerine çalışma yapacak. Siyasi partilerin İstanbul seçmeni üzerine yaptığı profil çalışmasında, en fazla Karadenizli seçmen olduğu belirlendi. 31 Mart’ta AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 binler civarında olduğu için, bu seçimde fazladan her bir oy siyasi partiler açısından ‘Altın’ değerinde sayılacak. Bu nedenle seçmenin desteğini alabilmek için, hem adaylar hem de partilerin kampanyalarında bire bir markaj uygulamasına gidilecek. Öncelikli hedef kararsız, küskün veya 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa taşımak olacak. Bunun yanı sıra, 31 Mart’ta rakip partiye oy veren seçmenleri kazanmak için siyasi partiler âdeta seferberlik ilan etmiş durumda.

Partiler stratejilerini belirlendi



AK Parti’de, Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olması sebebiyle, Karadenizli seçmenin desteğini aldığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu yüzden AK Parti yönetimi, 23 Haziran sürecinde, STK’lardan başlamak üzere Karadenizli seçmen üzerinde etkisi olacak isimlerle bire bir temasa geçmeyi planlıyor. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri de hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. MHP’de de benzer bir çalışma yürütülüyor. Hemşehrilerinin desteğini alabilmek için İstanbul’da en kalabalık nüfusu oluşturan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun gibi illerden başlayarak hem milletvekilleri hem teşkilatlar 23 Haziran’a kadar seçim çalışmasına katılacak. İstanbul’da hemşehri dernek ve kahveleri tek tek ziyaret edilecek.

CHP 31 Mart çalışması ile ilerleyecek



CHP yönetimi ise 31 Mart’ta İmamoğlu’nun aldığı oyu korumanın yanı sıra, daha fazla seçmenin desteğini alabilmek için tüm imkânlarını İstanbul için seferber edecek. Her milletvekilli İstanbul’daki hemşehrilerinin yoğun olduğu bölgelere görevlendirilecek. CHP’nin kampanyası 31 Mart’taki stratejiye benzer şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine ‘görünür’ olmayacak, kampanyanın taşıyıcısı İmamoğlu olacak.

Kürt seçmene odaklanılacak

İstanbul’da 3. Bölge olarak nitelendirilen seçim çevresinde, yoğun olarak bulunan Kürt nüfus için de her parti özel ekipler kuracak ve buna göre strateji belirlenecek. AK Parti Doğu ve Güneydoğu milletvekillerini İstanbul’daki Kürt seçmen yoğunluğu bulunan yerlerde görevlendirecek. Ayrıca yine Kürt seçmen üzerinde etkili olacak kanaat önderleri, hemşehri dernekleri ve STK’larla bir araya gelinecek. İstanbul’da üç milyona yakın Kürt kökenli seçmen olduğu belirtiliyor. İstanbul’un üçüncü bölgesinde, 70 bin civarında Diyarbakırlı, 80 bin civarında Vanlı, 70 binin üzerinde Siirtli ve 50 bine yakın Ağrılı seçmen bulunuyor.