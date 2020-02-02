AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!

AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ”YSK’nın İstanbul kararı için milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir” dedi.

Ömer Çelik’in açıklamalarından önemli başlıklar;

-YSK’nın kararı tartışılıyor. Neredeyse bazı ülkelerde birinci gündem maddesi durumunda. ABD ve AB üyesi ülkelerden YSK kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Herkese uyarımız şudur; bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Türkiye’deki seçim sonuçlarına ve süreçlerine müdahale edildiğine yönelik ifadelerden ve yorumlardan kaçınılmalıdır.

Demokratik seçimlerde ülkelerde tekrarlanıyor. Demokrasinin olmadığı ülkelerde herhangi bir seçimin tekrarlandığını göremezsiniz. Bu konularda yeterli bilgiye sahip olup değerlendirmede bulunulması saygıyla karşılanır.

‘NET BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKACAK’

42 bine yakın oyda bir usulsüzlük tespit edilmiş, sandık görevlileriyle ilgili kamu görevlileri olmamasıyla ilgili bir durum var. Tüm bunları değerlendirerek YSK bir karar vermiştir. Artık önümüzde bir seçim var. Net bir sonuç ortaya çıkacak ve bu sonucu selamlayacağız. Şu anki eksiklikler ortadan kaldırılacak. Usulsüzlüklerin olmayacağı bir seçim olacağı için bir oy farkla kazanan seçimi kazanmış olur.

‘SİSİ’NİN YANINDA YER ALDILAR’

Bilgi eksikliğiyle konuyu eleştiren dış çevrelerin demokrasi konusunda nasıl bir tutum aldıklarını görmek için çok iyi bir gösterge. Aynı kesimler Türkiye’de seçimin yenilenmesini eleştirenler Mısır’da darbecilerin yanında yer aldılar. Sisi demokrasiyi reforme ediyor diye bir açıklamalarda bulunmuşlardı.

“ABD, İSRAİL-FİLİSTİN KONUSUNDA ARABULUCU OLAMAZ”

Türkiye hem kendi hassasiyetleri açısından bu süreci yakından takip ediyor. Aynı zamanda ABD’nin Kudüs kararını, Golan’la ilgili kararını göz önüne aldığımız zaman, ABD’nin İsrail-Filistin arasında güvenilir bir arabulucu olarak görülmüyor. İsrail’in her günkü saldırganlığı maalesef umutlu olmamız için herhangi bir ipucu vermiyor bize. Kudüs konusunda hassasiyetimiz devam etmektedir. Şu ana kadar devam etmiş olan İsrail saldırganlığı karşısında herkesi bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. ABD’nin bu İsrail saldırganlığını desteklemekten vazgeçmesi gerekmektedir.

“RUM YÖNETİMİ VE YUNANİSTAN’IN SONUÇ ALMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’nin KKTC’nın Türkiye petrollerine devrettiği yaptığı çalışmalara karşı hem Rum tarafının hem Yunanistan’a karşı saldırgan beyanlarını görüyoruz. Bunun tavrımıza etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Oradaki gemilerimiz Deniz Kuvvetlerimiz tarafından korunuyor. Burada Türkiye’nin tezlerine karşı oldu bittiyle Rum tarafının ya da Yunanistan tarafının herhangi bir sonuç alması mümkün değildir. Burada tüm kazanımlar hem Rum yönetimi hem de Türk toplumu tarafından eşit olarak paylaşılsın. Onları çözümsüzlüğe iten şey AB ülkelerinin Kıbrıs’ın arkasındayız gibilerinden çözümü zorlaştıran tavırlarıdır.