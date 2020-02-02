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Ahmet Şimşek Koleji
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TEM otoyolunda araç seyir halinde alev alev yandı


Esenler’de sebze ve meyve yüklü kamyonet TEM otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Nedeni henüz bilinmiyor

Esenler’de sebze ve meyve yüklü kamyonet TEM otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.Olay, saat 06:00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJR 72 plakalı kamyonet TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsü aracı durdurup kendisini son anda dışarı atarken, motor kısmında başlayan yanma kısa sürede tüm aracı sardı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde yanan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bayrampaşa’da bulunan sebze ve meyve Hali’nden sabah erken saatlerde yüklenerek yola çıkan kamyonet, TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler mevkiinde aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonetin kasasında meyve ve sebzeler boşaltılarak olay yerine çağrılan başka bir kamyonete yüklendi.Yangında can kaybı yaşanmazken, kamyonette maddi hasar oluştu.

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📆 10 Mayıs 2019 Cuma 13:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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