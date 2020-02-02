Balat’ta tehlike anını kameralar kaydetti

Fatih Balat sahil yolunda patenli 4 genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretmeye başladı. Canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren gençler, tutundukları otobüsle gitmeye çalıştı. Bu şekilde seyreden gençler ardından otobüsün durakta durmasıyla ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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