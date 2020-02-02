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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Balat’ta tehlike anını kameralar kaydetti
Balat’ta tehlike anını kameralar kaydetti


Fatih Balat sahil yolunda patenli 4 genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretmeye başladı. Canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren gençler, tutundukları otobüsle gitmeye çalıştı. Bu şekilde seyreden gençler ardından otobüsün durakta durmasıyla ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

📆 10 Mayıs 2019 Cuma 13:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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