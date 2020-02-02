MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kaza sonrası kavga çıktı polis ekipleri zor anlar yaşadı
Kaza sonrası kavga çıktı polis ekipleri zor anlar yaşadı


Tuzla’da zincirleme trafik kazasına karışan gruplar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırabilmek için havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı

Kaza, Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.O sırada hafriyat kamyonunun şoförü olduğu öğrenilen bir şahsın polisin elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Polise zorluk çıkaran kamyon şoförünü gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

📆 10 Mayıs 2019 Cuma 12:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR