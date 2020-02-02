Kaza sonrası kavga çıktı polis ekipleri zor anlar yaşadı

Tuzla’da zincirleme trafik kazasına karışan gruplar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırabilmek için havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı

Kaza, Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.O sırada hafriyat kamyonunun şoförü olduğu öğrenilen bir şahsın polisin elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Polise zorluk çıkaran kamyon şoförünü gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.